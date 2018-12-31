Elazığ'da Deaş Operasyonu: 2'si Türk, 5'i Suriyeli Gözaltında
1 saat önce
ELAZIĞ'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şğpheli, gözaltına alındı.
ELAZIĞ'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şğpheli, gözaltına alındı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin düzenledikleri operasyondlara 2'si Türk, 5'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:30 Kaynak: DHA
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