Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı
1 saat önce
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5'i Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5'i Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgüt içinde iki grup halinde faaliyet yürüten 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 2 ayrı operasyonda 5'i Suriye uyruklu 7 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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