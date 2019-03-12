Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı
1 saat önce
ELAZIĞ'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
ELAZIĞ'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Polis
ekiplerince soruşturma kapsamında, kent geleninde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:32 Kaynak: DHA
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