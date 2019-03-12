Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

1 saat önce

ELAZIĞ'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
ELAZIĞ'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Polis ekiplerince soruşturma kapsamında, kent geleninde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:32 Kaynak: DHA

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