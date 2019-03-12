Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı
49 dakika önce
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Elazığ
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen kişilere yönelik kent merkezinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:33 Kaynak: AA
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