Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

49 dakika önce

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen kişilere yönelik kent merkezinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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