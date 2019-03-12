Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

52 dakika önce

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgüt üyesi olduğu belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik bugün kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüphelide yakalanarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:49 Kaynak: İHA

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