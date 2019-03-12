Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı
52 dakika önce
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgüt üyesi olduğu belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik bugün kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüphelide yakalanarak emniyete götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:49 Kaynak: İHA
Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor
Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı
Başörtüsü Makineye Dolanan Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü