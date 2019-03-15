Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildiELAZIĞ - Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
ELAZIĞ - Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüphelide yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 3'ü dün, 4'ü ise bugün adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:10 Kaynak: İHA
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