Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildiELAZIĞ - Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da Deaş Operasyonu: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüphelide yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 3'ü dün, 4'ü ise bugün adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

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