Elazığ'da Deaş Operasyonunda 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Elazığ
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, yaptıkları çalışmada terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 7 şüpheliyi tespit etti. Kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü dün, 4'ü ise bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:43 Kaynak: İHA
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