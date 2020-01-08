Elazığ'da define arayan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da define arayan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da define arayan 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da define arayan 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Elazığ'ın Palu ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden kazı malzemelerinin yanı sıra buldukları tarihi değeri olan 24 adet sikke ve 3 adet ok ucu ele geçirildiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi yapıların korunması ve zarar verilmemesi amacıyla çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışmasında Palu ilçesinde koruma altında bulunan sit alanında define arama amaçlı kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, definecilerin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli saklandığı çukurda, 2 şüpheli ise kaçmaya çalıştığı araçta yakalandı.


Şüphelilerin kullandığı 3 adet kazı malzemesi ile 4 adet metal arama dedektörünün yanı sıra, 24 adet sikke ve 3 adet ok ucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Palu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı
Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
17:37 Düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk - Son Dakika Haber
17:37 Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısı yapıyor - Son Dakika Haber
17:33 Uyuşturucu ticareti şüphelisi serbest - Son Dakika Haber
17:32 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir muhalefete yüklendi - Son Dakika Haber
17:30 Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak - Son Dakika Haber
16:31 Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:41:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da define arayan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]