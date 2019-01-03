Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Define Arayanlar Suçüstü Yakalandı

Elazığ'da Define Arayanlar Suçüstü Yakalandı

46 dakika önce

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde define bulmak için çukur kazan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Elazığ'da Define Arayanlar Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde define bulmak için çukur kazan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri beldenin Gürpınar Mahallesi mevkisindeki kırsal bir alanda define aramak için kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, define arayan 5 şüpheliyi kazdıkları çukurda, 5 şüpheliyi ise kazı yapılan yerin yakınlarında define aramada kullanılan malzemelerle yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Jandarma, Yurtbaşı, Elazığ, Güncel
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