Elazığ'da Define Arayanlar Suçüstü Yakalandı
46 dakika önce
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde define bulmak için çukur kazan 10 kişi suçüstü yakalandı.
Elazığ
'ın Yurtbaşı
beldesinde define bulmak için çukur kazan 10 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri beldenin Gürpınar
Mahallesi mevkisindeki kırsal bir alanda define aramak için kazı yapıldığı ihbarını aldı.
Olay yerine giden jandarma ekipleri, define arayan 5 şüpheliyi kazdıkları çukurda, 5 şüpheliyi ise kazı yapılan yerin yakınlarında define aramada kullanılan malzemelerle yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:18 Kaynak: AA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü
NASA 6,5 Milyar Km Uzaklıktaki Cismin Fotoğraflarını Paylaştı
ABD'de Tutuklu Bulunan Hakan Atilla, Temyiz Başvurusunda Davanın Reddini İstedi