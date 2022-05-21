Elazığ'da definecilerin kazdığı kuyuya düşen keçi kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da definecilerin kazdığı kuyuya düşen keçi kurtarıldı

21.05.2022 12:34
Elazığ'da definecilerin kazdığı kuyuya düşen keçi kurtarıldı

Elazığ'ın merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde defineciler tarafından kazılan 20 metrelik kuyuya düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde defineciler tarafından kazılan 20 metrelik kuyuya düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, keçilerini otlatan sürü sahibi çoban, keçilerinden bir tanesi defineciler tarafından kazılan 20 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü fark etti. Kendi çabasıyla keçiyi kurtarmak isteyen fakat başarısız olan çoban, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, keçinin düştüğü kuyunun içine merdivenle girerek hayvanı bulunduğu yerden kurtarıp sahibine teslim etti.

Sürü sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine kusursuz çalışmaları için teşekkür etti. - ELAZIĞ

Elazığ'da definecilerin kazdığı kuyuya düşen keçi kurtarıldı
Elazığ'da definecilerin kazdığı kuyuya düşen keçi kurtarıldı
Elazığ'da definecilerin kazdığı kuyuya düşen keçi kurtarıldı

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da definecilerin kazdığı kuyuya düşen keçi kurtarıldı - Son Dakika


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