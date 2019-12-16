Elazığ'da deniz ile göl balığı rekabeti - Son Dakika

Türkiye'de balık üretiminde ilk sırada yer alan 3 tarafı sularla çevrili Elazığ'da, göl balıkları 7 ile 18 TL, deniz balıkları ise 15 ile 150 TL arasında satılıyor. Hamsinin az gelmesi nedeniyle vatandaşlar daha çok göl balıklarını tercih ediyor.



Türkiye'nin yarım adası konumundaki Elazığ'da, balık bereketliliği yaşanıyor. Kentte bulunan baraj göllerinde başta alabalık olmak üzere aynalı sazan, turna, şabut, levrek, kara ve sarı sazan deniz balıkları ise çinekop, sarıkanat, lüfer, istavrit, levrek ve hamsi balıklarının olması balıkçıların yüzünü güldürüyor. Balıkçılar tarafından yakalanan tatlı su balıkları tezgahlarda 7 ile 18 lira arasında alıcı bulurken, deniz balıkları ise 10 lira ile 150 lira arasında satılıyor. Elazığ'a son iki haftadır hamsinin az gelmesi ve talebin de fazla olmasıyla beraberinde fiyatları da 15 liraya kadar çıkardı. Tatlı su balıklarına fiyatlarının daha uygun olması nedeniyle talep yoğunluğu yaşandığı belirtildi.



Balık bollaştı, hamsi az geliyor



Deniz ve tatlı su balıklarında çeşitlerin bol olduğunu belirten balıkçılardan Ramazan Erdoğan, " Havaların soğumasıyla balık bollaştı ama çeşit azaldı. Tatlı su balıklarından sazanda sıkıntı yaşıyoruz, az geliyor. Turna ve alabalık çeşitlerimiz var. Deniz balıklarında çeşit çok. Ancak hamsi az geliyor. İki hafta öncesine göre hamsi biraz kısıtlı. Müşterilerin de yoğun talebi var. Havalar soğuyunca müşteri daha çok balık istiyor ve seviyor. Doktorların da belirttiği gibi haftada en az iki defa balık yenmesi gerekiyor. Müşteriler de dikkate alıyor ve kış aylarında balık satılıyor" dedi.



Tatlı su balıkları çok rağbet görüyor



Göl balıklarının daha çok rağbet gördüğünü dile getiren balıkçılardan Murat Canpolat, "Tatlı su balıkları ile deniz balıklarının alıcıları vardır. Tatlı su balıklarında genellikle alabalık, sazan ve turnaya rağbet görülüyor. Deniz balıklarında ise hamsi ve istavrit tercih ediliyor. Diğer balıkların fiyatları biraz yüksek olduğu için genellikle bu balıklar tercih ediliyor. Çinekop, sarıkanat ve lüfer tezgahlardaki en pahalı balıklar. Lüfer 150, sarıkanat 80 ve çinekop ise 60 liradan satılıyor. Tatlı su balıkları ise 7 lira ile 18 lira arasında değişiyor" diye konuştu.



Balık almaya gelenlerden Ahmet Aslanoğu ise, "Alık kış mevsiminin vazgeçilmezi ve tüketmemiz gereken yararlı bir besin maddesi. Bizler de balık almaya çalıştık. Çeşitler de fena değil, biraz daha değişik çeşitler olabilir" diye konuştu.



Babasıyla balık almaya gelen 10 yaşındaki Salih Türkmenoğlu da balığın sağlıklı olduğunu ve çok sevdiğini aktardı. - ELAZIĞ