Elazığ'da deprem 24 bin yapıya hasar verdi - Son Dakika

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yapılan tespit çalışmaları kapsamında şuana kadar 24 bin 379 yapıda hasar tespit edildi. Hasar tespit edilen yapıların içinden 7 bin 319'unun ağır hasarlı olduğu öğrenildi.



24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde 4'ü Malatya'da 37'si Elazığ'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, birçok yapı ise hasar gördü.Depremin ilk gününden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde bin kişilik ekiple yapılan hasar tespit çalışmaları da Elazığ'da son aşamaya yaklaştı. Şuana kadar 59 bin 300 yapıyı inceleyen ekipler, 24 bin 379'una ağır, orta ve az hasar raporu verdi. Ağır hasarlı olan ve yıkılması gereken yapı sayısının 7 bin 319, orta hasarlı bin 650, az hasarlı ise 15 bin 158 olduğu tespit edildi. 25 bin 117 hasarsız binanın olduğu, 9 bin 238 yapının ise bir kaç gün içerisinde incelenerek tespitinin yapılacağı aktarıldı.



Ağır hasarlı binada, 17 bin 61 bağımsız bölüm vardı



Orta ve az hasarlı evlerin gerekli tadilat sonrasında tekrar kullanılabileceği öğrenilirken, ağır hasarlı 7 bin 319 yapının ise yıkılmasının planlandığı belirtildi. Ağır hasarlı yıkılacak 7 bin 319 yapıda 17 bin 61 bağımsız bölüm (daire, iş yeri) bulunduğu alınan bilgiler arasında yer aldı.Acil yıkım kararı verilen 566 yapıdan ise 252'sinin yıkımının gerçekleştiği kaydedildi.



Öte yandan, kent genelinde acil yıkım kararı verilen yapılan yıkımı devam ediyor. Özellik Mustafa Paşa, Abdullahpaşa, Sürsürü Mahallesi başta olmak üzere kent genelinden yaklaşık 25 noktada yıkım çalışmaları gece gündüz aralıksız olarak sürüyor.



Vatandaşlar iş yeri ve evlerin yıkımını izliyor



Ankara'da 25 yıl botunca esnaflık yapıp Elazığ'a 5 ay önce dükkan açan ancak iş yerine yıkım kararı verilen esnaflardan Serdar Gündüz, "Elazığ'da çok büyük bir deprem oldu. Şuan Elazığlı olarak kendimizi bayağı bir yalnız hissediyoruz. Çadırlarda kalıyoruz ve ne olacağını biz de bilmiyoruz ama Elazığ bizim için gitti yani. Mustafapaşa mahallesindeyiz zaten depremin izlerini siz de görüyorsunuz. Elazığ bu depremi biraz zor atlatır ama yine de iyi olacağız, diyoruz. Sonuçta ayakta kalacağız. Depremin şokunu halen de atlatmış değiliz ne dükkanlara ne de evlere girebiliyoruz. Tamamen esnaflığımız bitti. 25 yıl boyunca Ankara'da çalışıyordum ve buraya geldim. Tazminatımı ile birlikte kredi çekerek dükkan açtım" dedi.



Elazığ'ın en eski mahallelerinden biri olan Mustafapaşa mahallesinde 50 yıllık binaların yıkımının devam ettiğini ve o çocukluğunun geçtiği binalardaki toprak ve tos kokusunu hissettiklerini de ifade eden Gündüz, "O da görüldüğü gibi felaketle sonuçlandı. Allah, beterinden saklasın. Buradaki binalar hep 50 yıllık binalar. Burada dökülen o tozlar 50 yıl önceki hafriyatın tozlarıdır. Kokusunu bile alabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Burası, Elazığ'ın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Bizler de bekliyoruz, dükkanlarımız da yıkılacak ama sonuçta hayat devam ediyor. Yine de dükkanımızı açıyoruz, üç kuruş da olsa beş kuruş da olsa çoluk çocuklarımıza ekmek götüreceğiz" diye konuştu.



Esnaf Hayri Şimşek ise "En başta, Allah devlete zeval vermesin. Depremdi, bir felaketti Allah daha beterinden saklasın. Az ölümüz vardı ve bu sayı daha fazla da olabilirdi. Rabbim, bizi kurtardı. 15 senedir burada oturuyorum. Evimi de boşalttım, yarısını aldım yarısı da içeride kaldı. Bizler de ailecek camide yatıp kalkıyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ