Elazığ'da deprem
8 saat önce
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:06 Kaynak: AA
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.46'da Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 18 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
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