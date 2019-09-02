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Elazığ'da deprem

8 saat önce

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.46'da Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Karakoçan, Elazığ, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:06 Kaynak: AA
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