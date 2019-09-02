Elazığ'da deprem
7 saat önce
Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:45 Kaynak: İHA
Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.46'da merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Demirtaş köyü olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dün akşam da Elazığ kent merkezi 3.7 ile sallanmıştı. - ELAZIĞ
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