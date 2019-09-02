Elazığ'da deprem

Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.46'da merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Demirtaş köyü olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Dün akşam da Elazığ kent merkezi 3.7 ile sallanmıştı. - ELAZIĞ