Elazığ'da deprem: En az 29 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Elazığ'da deprem: En az 29 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika Dünya

Elazığ'da deprem: En az 29 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. AFAD yetkilileri, 24 Ocak akşamı yerel saatle 20.55'te Elazığ merkezli depremde 1466 kişinin yaralandığını açıkladı.

Elazığ'da deprem: En az 29 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


AFAD yetkilileri, 24 Ocak akşamı yerel saatle 20.55'te Elazığ merkezli depremde 1466 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Elazığ, AFAD, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:13 
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