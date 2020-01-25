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Elazığ'da deprem: En az 29 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları devam ediyor
14 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AFAD yetkilileri, 24 Ocak akşamı yerel saatle 20.55'te Elazığ merkezli depremde 1466 kişinin yaralandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:24
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