Son Dakika › Güncel › Elazığ'da deprem - Gezin'de bina enkazında arama çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
Elazığ'da deprem - Gezin'de bina enkazında arama çalışmaları havadan görüntülendi
6 saat önce
Gezin beldesinde çöken binanın enkazında çalışmalarının drone görüntüleri ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Gezin beldesinde çöken binanın enkazında çalışmalarının drone görüntüleri ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Son Dakika Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış