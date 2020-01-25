Elazığ'da deprem - Gezin'de bina enkazında arama çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da deprem - Gezin'de bina enkazında arama çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika

Elazığ'da deprem - Gezin'de bina enkazında arama çalışmaları havadan görüntülendi

6 saat önce

Gezin beldesinde çöken binanın enkazında çalışmalarının drone görüntüleri ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.

Gezin beldesinde çöken binanın enkazında çalışmalarının drone görüntüleri ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Elazığ'da deprem - Gezin'de bina enkazında arama çalışmaları havadan görüntülendi

Elazığ, Gezin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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