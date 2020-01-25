Elazığ'da deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (7) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (7) - Son Dakika

Elazığ'da deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (7)

6 saat önce

Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmalarından görüntüler ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmalarından görüntüler ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (7)

Elazığ'da deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (7)

Elazığ, Deprem, Gezin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılport Samsunspor'dan deprem bölgesine destek
Depremde vefat eden Miraç Dişli'nin Kızılay'ın projesinde gönüllü olarak yer aldığı ortaya çıktı Yukatel Denizlispor, maç bilet gelirini depremzedelere gönderecek Elazığ depreminden canlı yayın yapan muhabir, gözyaşlarına hakim olamadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 14:15:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (7) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]