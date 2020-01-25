Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde 12 saat sonra bir kişi daha enkazdan çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde 12 saat sonra bir kişi daha enkazdan çıkarıldı - Son Dakika

Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde 12 saat sonra bir kişi daha enkazdan çıkarıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı. (9)

Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde 12 saat sonra bir kişi daha enkazdan çıkarıldı

Sivrice, Deprem, Elazığ, Gezin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:24 Kaynak: AA
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