Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde 12 saat sonra bir kişi daha enkazdan çıkarıldı - Son Dakika

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Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde 12 saat sonra bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:24 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı. (9)
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