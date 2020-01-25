Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir çocuk enkazdan çıkarıldı - Son Dakika

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Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir çocuk enkazdan çıkarıldı
6 saat önce
Elazığ Gezin mahallesinde ekiplerin enkazdan yaralı çocuğu çıkarması ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Elazığ Gezin mahallesinde ekiplerin enkazdan yaralı çocuğu çıkarması ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı. (10)
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