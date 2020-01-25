Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kadının enkazdan çıkarılma anı (2) - Son Dakika

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Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kadının enkazdan çıkarılma anı (2)
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma arama kurtarma ekipleri Gezin mahallesinde bir kadını enkazdan çıkardı.
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