Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kadının enkazdan çıkarılma anı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kadının enkazdan çıkarılma anı (2) - Son Dakika

Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kadının enkazdan çıkarılma anı (2)

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma arama kurtarma ekipleri Gezin mahallesinde bir kadını enkazdan çıkardı.

Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kadının enkazdan çıkarılma anı (2)

Sivrice, Deprem, Elazığ, Gezin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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