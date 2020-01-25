Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kişi enkazdan çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kişi enkazdan çıkarıldı - Son Dakika

Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kişi enkazdan çıkarıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. (8)

Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kişi enkazdan çıkarıldı

Sivrice, Deprem, Elazığ, Gezin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:33 Kaynak: AA
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