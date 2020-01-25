Son Dakika › Güncel › Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kişi enkazdan çıkarıldı - Son Dakika
Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kişi enkazdan çıkarıldı
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:33 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. (8)
Son Dakika Abdullah Gül'den Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken çıkış: Umarım uyarıcı olur Spor camiası Elazığ için tek yürek oldu! Destek çığ gibi büyüyor Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı Son dakika: Savcılık, depremle ilgili yapılan provokatif paylaşımların peşine düştü