Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kişi enkazdan çıkarıldı - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. (8)