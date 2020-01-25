Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kişinin enkazdan çıkarılma anı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kişinin enkazdan çıkarılma anı - Son Dakika

Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kişinin enkazdan çıkarılma anı

10 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gezin mahallesinde bir kişi enkazdan çıkarıldı

Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kişinin enkazdan çıkarılma anı

Sivrice, Deprem, Elazığ, Gezin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığı: Desteğe hazırız
Meteoroloji, deprem bölgesinde hava sıcaklığının artış göstereceğini duyurdu Son dakika: Depremden 12 saat sonra enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki çocuk vefat etti Elazığ'a gönderilen bir yardım paketinin içinden çıkan not, okuyanları duygulandırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 10:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kişinin enkazdan çıkarılma anı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]