Elazığ'da Deprem Hasarı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.



Dün saat 20.31'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Richter ölçeğine 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki kentlerde de hissedilen depremde en çok hasarı Sivrice'nin 120 nüfuslu Doğanbağ köyü gördü. Köydeki 5 ev yıkıldı, çok sayıda evde de çatlak oluştu. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin çadır kurduğu Doğanbağ köyünde, Kızılay ise köylülere soba, battaniye ve yatak dağıttı.



İlçe sakinleri geceyi dışarıda geçirirken, depremde oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



- Elazığ

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