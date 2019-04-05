Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Deprem Hasarı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Elazığ'da Deprem Hasarı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

2 saat önce

Elazığ'da deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktıElazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Elazığ'da deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Dün saat 20.31'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Richter ölçeğine 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki kentlerde de hissedilen depremde en çok hasarı Sivrice'nin 120 nüfuslu Doğanbağ köyü gördü. Köydeki 5 ev yıkıldı, çok sayıda evde de çatlak oluştu. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin çadır kurduğu Doğanbağ köyünde, Kızılay ise köylülere soba, battaniye ve yatak dağıttı.

İlçe sakinleri geceyi dışarıda geçirirken, depremde oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:29 Kaynak: DHA

Sivrice, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi Define Hırsızları, Tarihi Caminin Temelinde Kazı Yaparken Yakalandı! Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi Denizli Acıpayam'daki Depremin Öğrencilerde Yarattığı Korku Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:33:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Deprem Hasarı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]