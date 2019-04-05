Elazığ'da Deprem Hasarı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı (2)
46 dakika önce
HASAR TESPİTİ SÜRÜYORElazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR Elazığ
'ın Sivrice
ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. En çok hasarın meydana geldiği Sivrice'nin 120 nüfuslu Doğanbağ köyünde de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
görevlileri tespit çalışması başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli de psikososyal destek için Doğanbağ köyü sakinlerini ziyaret edip, görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:02 Kaynak: DHA
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