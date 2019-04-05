Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Deprem Hasarı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı (2)

Elazığ'da Deprem Hasarı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı (2)

46 dakika önce

HASAR TESPİTİ SÜRÜYORElazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'da Deprem Hasarı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı (2), System.String[]
HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. En çok hasarın meydana geldiği Sivrice'nin 120 nüfuslu Doğanbağ köyünde de  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tespit çalışması başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli de psikososyal destek için Doğanbağ köyü sakinlerini ziyaret edip, görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:02 Kaynak: DHA

Elazığ, Sivrice, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi Define Hırsızları, Tarihi Caminin Temelinde Kazı Yaparken Yakalandı! Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi Denizli Acıpayam'daki Depremin Öğrencilerde Yarattığı Korku Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:48:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Deprem Hasarı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]