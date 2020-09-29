Elazığ'da deprem konutlarının kura çekilişi yapıldı - Son Dakika

ELAZIĞ'da 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapımı tamamlanan Dilek ve Petek siteleri için kura çekimi yapıldı. Kurada ismi çıkan vatandaşların önümüzdeki günlerde yeni evlerine yerleşmesi hedefleniyor.

Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. Depremden 1 ay sonra TOKİ tarafından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek ve Petek siteleri için gerçekleştirilen ihalenin ardından konutlar, 7 ayda tamamlanarak, TOKİ'ye teslim edildi. Elazığ İl Özel İdaresi'nde noter huzurunda 179 konut için kura çekimi yapıldı. Vali Erkaya Yırık'ın da katıldığı kura çekiminde hak sahipleri evlerine kavuştu. Kurada ismi çıkan vatandaşların önümüzdeki günlerde yeni evlerine yerleşmesi hedefleniyor.'UYGUN FİYATLARLA YENİ KONUTLARINA KAVUŞACAKLAR'

Depremzedelerin mağduriyetini gidermek için ilk andan itibaren devletin seferber olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, "Elazığ'ımızın yaralarını sarmak ve tekrar yüzleri güldürmek maksadıyla hızlı bir çalışmaya girişildi. Bu çalışma neticesinde depremden 1 ay sonra Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek ve Petek sitelerinin ihalesi yapılarak buradaki 179 hak sahibi vatandaşımızın oturması gereken, yeni sistemle yapılmış toplu konutlarını devletimiz hazır hale getirdi. Bugün de hep birlikte vatandaşlarımızın hak sahibi olduğu konutlarında kura çekilişini yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada vatandaşlarımız indirimli fiyatlarla uygun şartlarda ödeme imkanlarıyla inşallah yeni konutlarına kavuşmuş olacaklar. Allah devletimize zeval vermesin. Vatandaşlarımıza da bu konutları hayırlı olsun" dedi.