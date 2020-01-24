Elazığ'da deprem sonrası bir binada yangın çıktı - Son Dakika

Elazığ'da 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstasyon Caddesi'ndeki bir binada büyük bir yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının doğalgazdan çıktığı belirtildi. - ELAZIĞ

Elazığ 'da 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir binada yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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