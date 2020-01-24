Elazığ'da deprem sonrası bir binada yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da deprem sonrası bir binada yangın çıktı - Son Dakika

Elazığ'da deprem sonrası bir binada yangın çıktı

6 saat önce

Elazığ'da 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir binada yangın çıktı.

Elazığ'da deprem sonrası bir binada yangın çıktı, System.String[]

Elazığ'da 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir binada yangın çıktı.


Elazığ'da 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstasyon Caddesi'ndeki bir binada büyük bir yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının doğalgazdan çıktığı belirtildi. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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