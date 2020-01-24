Elazığ'da deprem sonrası bir binada yangın çıktı - Son Dakika

Elazığ'da 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstasyon Caddesi'ndeki bir binada büyük bir yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının doğal gazdan çıktığı belirtildi.

Elazığ 'da 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir binada yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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