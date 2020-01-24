Elazığ'da deprem sonrası bir binada yangın çıktı - Son Dakika

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Elazığ'da deprem sonrası bir binada yangın çıktı
6 saat önce
Elazığ'da 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Elazığ'da 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir binada yangın çıktı.
Elazığ'da 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstasyon Caddesi'ndeki bir binada büyük bir yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının doğal gazdan çıktığı belirtildi.
(İHA)
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