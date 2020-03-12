Elazığ'da, deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da, deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi - Son Dakika

Elazığ'da, deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi

6 saat önce

ELAZIĞ merkezli 6.8'lik depremin ardından Doğukent Mahallesi'nde kurulan, 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Elazığ'da, deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi, System.String[]

ELAZIĞ merkezli 6.8'lik depremin ardından Doğukent Mahallesi'nde kurulan, 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlattı. Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Doğukent Mahallesi'nde, 450 ailenin yerleştirildiği konteyner kentte de çalışma yapıldı. Ekipler, oyun alanları, konteynerler ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Konteyner kentte yaşayan Abdullah Doğan, "Buraları ilaçlıyorlar. Virüs kapmamamız için çalışıyorlar" diye konuştu.

Zübeyde Aslan ise belediye görevlilerine çalışmaları için teşekkür etti.


Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan etkilenebilir
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi

Son Dakika Haberleri
20:06 İngiltere, yerlerinden edilmiş Suriyelilere 37 ton insani yardımda bulundu
20:06 BM Genel Merkezi'ndeki yan etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilecek
20:06 YÖK: "Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi...
20:05 Yunan askerinin ölüme terk ettiği göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti
20:05 Şehit asker memleketine uğurlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:11:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da, deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]