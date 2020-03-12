Elazığ'da deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi - Son Dakika

Elazığ 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğukent mahallesinde kurulan 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte coronavirüs ve salgın hastalıklara karşı dezenfektasyon çalışması yapıldı.

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