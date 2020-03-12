Elazığ'da deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi - Son Dakika
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Elazığ'da deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğukent mahallesinde kurulan 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte coronavirüs ve salgın hastalıklara karşı dezenfektasyon çalışması yapıldı.

Elazığ'da deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğukent mahallesinde kurulan 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte coronavirüs ve salgın hastalıklara karşı dezenfektasyon çalışması yapıldı.


Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:31 Kaynak: DHA
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