Elazığ'da deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi - Son Dakika

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Elazığ'da deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğukent mahallesinde kurulan 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte coronavirüs ve salgın hastalıklara karşı dezenfektasyon çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:31 Kaynak: DHA
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğukent mahallesinde kurulan 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte coronavirüs ve salgın hastalıklara karşı dezenfektasyon çalışması yapıldı.
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