Elazığ'da deprem sonrası "Psikososyal" destek - Son Dakika
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Elazığ'da deprem sonrası "Psikososyal" destek

6 saat önce

Elazığ'da dün merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen ve paniğe neden olan 4.9'luk deprem sonrası, bölgede yaşayanlara "Psikososyal' destek verildi.

Elazığ'da deprem sonrası

Elazığ'da dün merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen ve paniğe neden olan 4.9'luk deprem sonrası, bölgede yaşayanlara "Psikososyal' destek verildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da dün saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirmiş ve tedbir amaçlı okullar tatil edilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Psikososyal destek ekibi ise depremden etkilenen vatandaşlara destek vermek üzere bölgede görevlendirildi. Burada depremzedeler ile buluşan uzmanlar, Gözeli Celal İlaldı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO) eğitim gören öğrenci ve eğitimciler ile bire bir görüşüp psikolojik destekte bulundu.


Ekiplerinin, depremde etkilenen öğrenci ve personel ile bire bir görüşüp destek ve bilgilendirmelerde bulunduğunu belirten İl Müdürü Suat Kenç,"Meydana gelen depremin haberinin alınmasından itibaren bakanlığımız ve valiliğimiz koordinesinde psikososyal destek ekibimizle ile deprem bölgesine hareket ettik. Gözeli Celal İlaldı YİBO'da eğitim gören çocuklarımız ve personel ile bire bir görüşen uzman ekiplerimiz gerekli bilgileri aktardılar. Devletimiz, tüm birimleriyle sahadalar. Bizlerde kurum olarak psikososyal açıdan elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür ki can kaybımız yok"dedi. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
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