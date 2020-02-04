Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu - Son Dakika Spor

Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu

11 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası valilik, şehirdeki tüm spor faaliyetlerinin süresiz durdurulduğunu açıkladı.

Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu, System.String[]

Elazığ merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, valilik tarafından kentteki tüm spor faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.

İl Spor Güvenlik Kurulu'nca alınan karara göre, kentteki tüm spor faaliyetleri durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 günü ilimizde yaşanan deprem nedeni ile ilimizde bulunan bazı spor tesislerinde depremde hasar gören vatandaşların geçici olarak barındırıldığı, yapısal kontrollerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından henüz tamamlanmadığı görülmüş olup, bu kapsamda ilimizde oynanacak olan profesyonel, amatör ve tüm spor branşlarındaki müsabakaların çalışmaların tamamlanmasına kadar ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Deprem, Spor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
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