ELAZIĞ'DA DEPREM SONRASI YAPILAN 1894 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ - Son Dakika

ELAZIĞ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8 ve 5.3'lük depremler sonrası Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yaptırılan 1894 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki deprem ile 27 Aralık 2020'deki 5.3'lük deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Toplam 3 bin 276 hak sahibine Yemişlik bölgesindeki rezerv alanlarda yapılan 1894 konutun kura çekimi, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan törene Vali Ömer Toraman da katılarak ilk kurayı çekti. Vali Toraman, 1894 hak sahibi vatandaşımızın konutları belirlenecek. Bu, bugüne kadar çektiğimiz kuralar içinde ciddi manada konuta tekabül eden kuralardan olacak. Son 2 aylık dönemde 5 bin 828 konutun kurasını çekmiştik ve hızlı bir şekilde bunların teslimleri de devam ediyor. Hak sahibi olan vatandaşlarımızın kurasını kıymetli noterimiz çekecek. 2020 Ocak ayında meydana gelen depremden dolayı hak sahibi olan vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının kurasını çekmiş durumdayız. Aralık 2020 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremden dolayı oluşan hasarların telafisi için de bir hayli yol katettik. Buradan da yine pek çok vatandaşımıza konutlarını teslim ettik diye konuştu.