Elazığ'da deprem sonrası yıkılan okulların yerine 500 derslik - Son Dakika

Elazığ'da deprem sonrası yıkılan okulların yerine 500 derslik

Elazığ'da deprem sonrası yıkılan okulların yerine 500 derslik İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk;"2020-2021 yılları arasında 500 dersliğimiz ilimize kazandırılmış olacak" Elazığ'da 35 okulun hasar gördüğüne bunlardan ağır hasar alan 10'unun yıkımının yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü...

Elazığ'da deprem sonrası yıkılan okulların yerine 500 derslik

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İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk;"2020-2021 yılları arasında 500 dersliğimiz ilimize kazandırılmış olacak"

ELAZIĞ - Elazığ'da 35 okulun hasar gördüğüne bunlardan ağır hasar alan 10'unun yıkımının yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtük,2020-2021 yılları arasında da 500 dersliğin kente kazandırılarak hizmete alınacağını söyledi.

24 Ocakta meydana gelen 6.8'lik depremde kentte 35 okul hasar gördü. Hasar gören okullardan ağır durumda olanın 10'unun yıkımı gerçekleştirilirken yerine yenilerinin yapımı için start verildi. Bu kapsamda merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde yapılacak olan 24 derslikli okulun temeli atılırken, yapımına başlanan bir diğer 5 derslikli anaokulunun yüzde 50'lik kısmı tamamlandı. Hasar gören diğer 25 okulun deprem tahkiklerinin yapıldığı ve çıkacak karara göre yıkımının yada güçlendirilmesinin yapılacağı öğrenildi. Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden İl Milli Eğitimi Feyzi Gürtürk, kentte 500 dersliğin yapılarak hizmete açılacağını kaydetti.

24 Ocakta meydana gelen depremde 35 okulun hasar gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Bunlardan 10 okulumuz ağır hasarlı olduğu için yıktık. Bunları en yakın yere taşıyarak ikili eğitime geçtik. Sınıf sayılarımızda herhangi bir artış olmadı. Yalnızca yüzde 96 seviyesinde olan tam gün eğitimimiz yüzde 86 seviyesine gerilemiş oldu. Daha sonra 11 hayırseverlerimizle protokol imzaladık. Okulların birinci dönemine en hızlı şekilde yetiştirilmek isteniyor. TOKİ tarafından ilçelerimize 11 okul yapılacak. Onların tüm işlemleri yapıldı. İl yatırım programımızda 8 okulumuz var. Bunlarında hepsini gerçekleştirmiş olduk. 10 okulun haricinde geri kalan 25 okulumuzun deprem tahkikleri yapıldı. Bu deprem tahkikleri sonucunda da bunların güçlendirmesi ve yıkımına karar verilecek" dedi.

Okulların bir kısmında güçlendirme yapılacağını vurgulayan Gürtürk, "Selçuklular Ortaokulu güçlendirme ve iş ile işlerimi yapılarak eğitime hazır hale getirildi. Dernek tarafından Bizmışen mevkisinde 5 derslik bir anaokulumuzun yüzde 50'lik kısmı tamamlandı. Sivrice'deki tüm okulların bakım ve onarımları yapıldı. Eğim ve öğretime açıldı. Pandemi süreçleri uzattı. Bundan dolayı gecikmeler oldu. Hızlı bir şekilde tüm altyapı hizmetlerini ve yazışma işlemlerimizi tamamladık. Hayırseverlerimizde her gün bir biri ardına temellerini atacaklar. İnşallah 2020-2021 yılları arasında da bu saydığımız 500 dersliğimiz ilimize kazandırılmış olacak.Diğer sosyal donatılarıyla, ekipmanları ile eğitim öğretime daha güzel bir projeli okullar kazandırmış olacağız. Buradaki okul 24 derslikli olacak. Hemen aynı arsamız içerisinde yine 24 derslikli okul planlıyoruz. Korgeneral Hulusi Sayın lisesi de yapılacak. Mustafa Kemal Ortaokulu ve Elazığ Lisesi yapılacak. Bunların hep hayırseverler tarafından protokolleri imzalandı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde orta hasarlıydı. Sonuçlar geldiğinde bakacağız ama büyük ihtimal güçlendirme olacak. Eğer yüzde 40'i geçmediği takdirde yıkılmayıp güçlendirme yapılacak" diye konuştu.

Elazığ, Deprem, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Elazığ'da deprem sonrası yıkılan okulların yerine 500 derslik - Son Dakika
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