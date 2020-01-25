Elazığ'da deprem - Sürsürü Mahallesi'nde çöken binada arama kurtarma çalışmaları - Son Dakika

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Elazığ'da deprem - Sürsürü Mahallesi'nde çöken binada arama kurtarma çalışmaları
37 dakika önce
Sürsürü Mahallesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarından görüntüler ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:19 Kaynak: AA
Sürsürü Mahallesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarından görüntüler ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Elazığ Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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