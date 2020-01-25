Elazığ'da deprem - Sürsürü Mahallesi'nde çöken binada arama kurtarma çalışmaları - Son Dakika

Sürsürü Mahallesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarından görüntüler ELAZIĞ - Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Elazığ Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi