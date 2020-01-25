Elazığ'da deprem - Sürsürü ve Mustafapaşa mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi - Son Dakika

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Elazığ'da deprem - Sürsürü ve Mustafapaşa mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi
45 dakika önce
Elazığ'da Sürsürü Mahallesi ve Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binalar Ekiplerin çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Sürsürü Mahallesi ve Mustafapaşa Mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:08 Kaynak: AA
Elazığ'da Sürsürü Mahallesi ve Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binalar
Ekiplerin çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Sürsürü Mahallesi ve Mustafapaşa Mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi.
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