Elazığ'da deprem - Sürsürü ve Mustafapaşa mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da deprem - Sürsürü ve Mustafapaşa mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi - Son Dakika

Elazığ'da deprem - Sürsürü ve Mustafapaşa mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi

45 dakika önce

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi ve Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binalar Ekiplerin çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Sürsürü Mahallesi ve Mustafapaşa Mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi.

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi ve Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binalar

Ekiplerin çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Sürsürü Mahallesi ve Mustafapaşa Mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi.

Elazığ'da deprem - Sürsürü ve Mustafapaşa mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi

Mustafapaşa, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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