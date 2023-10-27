Elazığ'da depremde ağır hasar alan 5 katlı bina korna sesiyle yıkıldı

Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

SES DALGALARINDAN FAYDALANILDI

Elazığ'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de ağır hasarlı 5 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.

5 KATLI BİNANIN YIKILMA ANI KAMERADA

Binanın belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi. İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.