Son Dakika › Güncel › Elazığ'da depremde ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı- drone - Son Dakika
Elazığ'da depremde ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı- drone
6 saat önce
Elazığ'da depremde ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı- DRONE.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:47 Kaynak: DHA
Elazığ'da depremde ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı- DRONE
Son Dakika Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı 6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum