Elazığ'da depremde ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı- drone - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da depremde ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı- drone - Son Dakika

Elazığ'da depremde ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı- drone

6 saat önce

Elazığ'da depremde ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı- DRONE.

Elazığ'da depremde ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı- DRONE

Elazığ'da depremde ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı- drone

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:47 Kaynak: DHA
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