Elazığ'da depremde ağır hasar gören bin 159 yapı yıkıldı - Son Dakika
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Elazığ'da depremde ağır hasar gören bin 159 yapı yıkıldı

6 saat önce

Elazığ'daki depremin ardından acil yıkım kararı verilen yapılardan 9 okul, 3 cami ve bir minarenin de bulunduğu bin 159 yapının yıkımı tamamlandı.

Elazığ'da depremde ağır hasar gören bin 159 yapı yıkıldı, System.String[]

Elazığ'daki depremin ardından acil yıkım kararı verilen yapılardan 9 okul, 3 cami ve bir minarenin de bulunduğu bin 159 yapının yıkımı tamamlandı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tamamlanan hasar tespit çalışmalarının ardından, kentte ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerinin ardından binaların yıkımı Bakanlık Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda iş makineleri ile gerçekleştiriliyor.

Elazığ'da bu kapsamda ekiplerce ağır hasarlı 9 okul, 3 cami ve bir minarenin de bulunduğu bin 159 cami yıkıldı.

Yıkımı gerçekleştirilen bin 159 yapıdan 937'sinin kent merkezi ile merkeze bağlı köylerde, 177'sinin Sivrice ilçesi ile bağlı köylerde, 45'inin ise Maden ve Palu ilçelerinde bulunduğu belirtildi.

Hasarlı binalara ilişkin itiraz süreci sonrasında verilecek karar ile güvenli olmadığı, risk taşıdığı tespit edilen binalar İl Özel İdaresi ve Belediye ekiplerince yıkılacak.

Bakanlık ayrıca Elazığ'da kentsel dönüşüm alanları içerisinde yer alan ağır hasarlı binalar ve deprem performansı göstermeyen binalarda da yıkım çalışmalarını sürdürüyor. İlde bu kapsamda 330 binanın yıkımı yapılmıştı.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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