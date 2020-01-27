Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü yıkılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü yıkılacak - Son Dakika

Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü yıkılacak

6 saat önce

Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı binanın kontrollü şekilde yıkılacağı bildirildi.

Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü yıkılacak, System.String[]

Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı binanın kontrollü şekilde yıkılacağı bildirildi.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören İcadiye Mahallesi Kışla Caddesindeki 6 katlı Altunbaş Apartmanı boşaltıldı. Bazı ev sahiplerinin eşyalarını almak için binaya girdikleri sırada ses gelmesi üzerine yetkililere bilgi verildi.

Duvarlarında çatlakların oluştuğu bina tamamen boşaltıldı, çevreye güvenlik şeridi çekildi.

Çevredeki vatandaşların uzaklaştırıldığı binanın kontrollü şekilde yıkılacağına ilişkin anons yapıldı.

Yıkım için bölgeye, AFAD ve itfaiye ekipleri ile iş makinesi sevk edildi.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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