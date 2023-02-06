İkinci depremin şiddetine dayanmadı! Elazığ'da ilk depremde hasar gören bina yıkıldı - Son Dakika
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İkinci depremin şiddetine dayanmadı! Elazığ'da ilk depremde hasar gören bina yıkıldı

06.02.2023 16:57

Sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde hasar gören Elazığ'daki bir bina, öğle saatlerinde yaşanan 7.6'lık depremde yıkıldı. Bazı vatandaşların olduğu düşünülen binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Akpınar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan apartman, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde hasar gördü. Tedbiren boşatılan bina, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından ise çöktü.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çöken binada kontrol amaçlı bazı kişilerin bulunduğu iddiası üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Elbistan, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkinci depremin şiddetine dayanmadı! Elazığ'da ilk depremde hasar gören bina yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İkinci depremin şiddetine dayanmadı! Elazığ'da ilk depremde hasar gören bina yıkıldı - Son Dakika
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