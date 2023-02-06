Akpınar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan apartman, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde hasar gördü. Tedbiren boşatılan bina, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından ise çöktü.
Çöken binada kontrol amaçlı bazı kişilerin bulunduğu iddiası üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Son Dakika › Güncel › İkinci depremin şiddetine dayanmadı! Elazığ'da ilk depremde hasar gören bina yıkıldı - Son Dakika