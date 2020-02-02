Elazığ'da depremde hasar gören bina çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da depremde hasar gören bina çöktü - Son Dakika

Elazığ'da depremde hasar gören bina çöktü

6 saat önce

Elazığ'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesi'nin yanında bulunan ve acil yıkım kararı sonrası çalışma başlatılan bir sitedeki bine çöktü.

Elazığ'da depremde hasar gören bina çöktü, System.String[]

Elazığ'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesi'nin yanında bulunan ve acil yıkım kararı sonrası çalışma başlatılan bir sitedeki bine çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, önceden tedbir alınması bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak'ta bulunan Dilek Sitesi'ndeki bir apartman yıkılmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti. Kent genelinde olduğu gibi sokak üzerindeki acil yıkılması gereken ağır hasarlı binalar tespit edilerek, gerekli güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri alınan sokak üzerinde bulunan Petek Sitesi'nde de yıkım çalışması başlatıldı. Yıkım çalışmalarına ekiplerin ara verdiği site içerisindeki 3 numaralı bina biranda çöktü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Ekipler, çöken binanın olduğu sitede yıkım çalışmalarına tekrar başladı. Alınan tedbirlerle yıkım çalışması kaldığı yerden bugün devam etti. Ekiplerin çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi. Mahalle sakinleri ise evlerinin yıkılmasını izledi.


15 noktada yıkım çalışması sürüyor


Sahada çalışan yaklaşık bin kişilik ekiple tespit edilen hasarlı binalardan acil olanların yıkım çalışması ise kent genelinde sürüyor. Bugün itibarıyla 15 farklı noktada yıkım çalışması yapıldığı bildirildi. Özellikle acil yıkım tehlikesi olan binalarda gerekli tedbirlerin alındığı, ardından yıkımına başlandığı aktarıldı.


Depremde en çok hasar gören Mustafapaşa, Adbullahpaşa, Sürsürü ve İcadiye mahallerinde bazı binaların yıkımına başlanmıştı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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