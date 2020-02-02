Elazığ'da depremde hasar gören binalar yıkılıyor - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören yaklaşık 50 yıllık 4 bloklu küme evleri sitesinin yıkımı kontrollü olarak yapıldı. Yıkım çalışmaları sırasında mahalle sakinleri duygusal anlar yaşadı.



24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Abdullah Paşa Mahallesi'nde de 4 bloklu yaklaşık 50 yıllık Gürsan Küme Evleri Sitesi'ndeki 5 katlı binaların yıkımı da kontrollü olarak yapıldı. Yıkım sırasında mahalle sakinleri duygusal anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar evlerin yıkımını cep telefonuyla kayıt altına alırken, ekiplerin yıkım çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.



Binanın yıkımı esnasında hüzünlü anlar yaşadığını belirten Ramazan Turan, "Şuanda mahallemizin ilk çok katlı binalarının yıkılışını izliyoruz. Tabii hüzün var. Burada yaşayan arkadaşlarımız vardı. Onlar geliyor aklımıza. Bende hemen karşı binada oturuyorum. Buranın yerlisi olduğum için buranın geçmişini gayet iyi biliyorum" dedi. - ELAZIĞ