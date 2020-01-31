Son Dakika › Güncel › Elazığ'da depremde hasar gören caminin yıkımına başlandı - Son Dakika
Elazığ'da depremde hasar gören caminin yıkımına başlandı
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde ağır hasar gören Merkez Camisinin yıkımına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:40 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde ağır hasar gören Merkez Camisinin yıkımına başlandı.
Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde hasar gören yapılar arasında camide yer alıyor.
Sivrice ilçesinin Gülbaşı Mahallesinde yer alan ve depremde hasar gören Merkez Camisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan komisyon hasar tespiti yaptı.
İncelemede kullanılmayacak durumda olan caminin yıkılmasının kararlaştırılmasının ardından, ekipler iş makinesiyle camiyi yıkmaya başladı.
Son Dakika Elazığ depreminden etkilenen depremzedeler kira fırsatçılarına tepki gösterdi Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı