Elazığ'da depremde hasar gören okullar yıkılmaya başladı - Son Dakika

Elazığ'da 6.8'lik depremde ağır hasar gördüğü belirlenen okullarda yıkım çalışması başlatıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen 6.8'lik depremde bir çok yapıda olduğu gibi kentteki 200 okulun 10'unda ağır hasar meydana geldi. 10 okulun ağır hasar görmesi nedeniyle kentte yarı yıl tatili bir hafta uzatıldı. Tespiti yapılan ve yıkım kararı verilen 10 okuldan bazılarında çalışma başlatıldı. Kent merkezinde bulunan Atatürk Orta Okulu'da depremde hasar gördü. Ekipler hasar gören okulun yıkımı için çalışmalara başladı. Kısa süre içerisinde diğer ağır hasarlı okulların da yıkımına başlanacağı belirtildi.

Öte yandan kentte bakanların girişimiyle, yıkılan okulların yerine en kısa sürede yenilerinin yapılacağı aktarıldı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)