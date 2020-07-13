Elazığ'da depremde hasar gören yapılar için başvurular 13 Ağustos'ta sona erecek - Son Dakika

Elazığ'da depremde hasar gören yapılar için başvurular 13 Ağustos'ta sona erecek

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde hasar gören yapılar için başvuru süresinin 13 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde hasar gören yapılar için başvuru süresinin 13 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

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İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada (AFAD), kentte meydana gelen deprem nedeniyle yapıları hasar gören vatandaşların yeni hak sahipliği için belirtilen adreslere 13 Ağustos'a kadar müracaat etmeleri gerektiğinin daha önceden ilan edildiği belirtildi.

Vatandaşların mağdur olmaması için bugüne kadar hak sahipliği başvuru yapmamış olanlara yeniden hatırlatma yapma gereği duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Konutları, iş yerleri ve ahırları yıkık, ağır ve orta hasarlı olan afetzede vatandaşlarımızın AFAD'dan yeni konut, iş yeri ve ahır almak ya da onarım yaptırmak istiyorlarsa mutlaka 13 Ağustos'a kadar yayınlanan listedeki ofislerimize müracaat etmeleri gerekmekte. Müracaat için hasarlı yapının mülkiyet sahibi veya yasal vekili ya da vasisi, kendisi ve eşine ait 2 kimlik fotokopisi, hasarlı yapının tapu fotokopisi, emlak kaydı (varsa), konuta ait bir adet fatura ve benzeri ispatlayıcı belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Tapu ebeveynine ait ise veraset ilanı ile, il dışında bulunan vatandaşlar da noterden belirleyecekleri 'kanuni vekilleri veya vasileri' vasıtasıyla Elazığ'a gelmeden işlemlerini yapabilecekler."


Açıklamada, yoğunluğun azalmasıyla bazı evrak alım noktalarının iptal edilerek, müracaat noktalarının Elazığ Anadolu Lisesi, Namık Kemal İlkokulu, Şair Hayri İlkokulu, Kazım Karabekir Lisesi, Türkiye Odalar Borsalar Birliği İlkokulu, Hıdır Sever Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, TOKİ Şehit Arif Güneş Çok Programlı Anadolu Lisesi, Baskil Kaymakamlığı, Maden Kaymakamlığı, Sivrice Kaymakamlığı şeklinde güncellendiği aktarıldı.

Anadolu Lisesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da depremde hasar gören yapılar için başvurular 13 Ağustos'ta sona erecek - Son Dakika
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