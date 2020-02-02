Elazığ'da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi - Son Dakika

Elazığ'da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

6 saat önce

Elazığ Müftülüğünce, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Elazığ'da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, System.String[]

Elazığ Müftülüğünce, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Merkez İzzetpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen programda İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, deprem ve sonrasında yaşananlarla ilgili vaaz verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi ve ilahiler söylendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur, depremin ardından kente gelerek vatandaşların yaralarının sarılması için çalıştıklarını söyledi.

Millet-devlet el ele vererek Elazığ'ın yanında ve beraber olduklarını belirten Bodur, şunları dile getirdi:

"Yine beraberiz. Büyük bir deprem oldu, yaraların çok çabuk sarılacağına inanıyorum. Depremde 41 kardeşimiz vefat etti. Onları hayırla anmak, okunan hatmi şeriflerin duasını yapmak üzere toplandık. Biz bu canlar için üzülüyoruz. Kardeşlerimiz uzaklardan dua ediyorlar, yardım gönderiyorlar. Elazığımız kısa zamanda deprem yarasını saracaktır. Bütün ülke el ele vermiştir. Rabbimin bir daha böyle acı hadiseleri Elazığımıza ve ülkemize göstermemesi için dua ediyorum."

Yusuf Sarıkaya, Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Deprem bölgesine giden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:18:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]