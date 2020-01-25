Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika
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Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi

13 dakika önce

Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildiElazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Fatma Yıldız (31) ile oğlu Doruk Abbas Yıldız (2), toprağa verildi.

Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Fatma Yıldız (31) ile oğlu Doruk Abbas Yıldız (2), toprağa verildi.

Dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice olan depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nın enkazından Fatma Yıldız ile oğlu Doruk Abbas'ın cansız bedeni çıkarıldı. Depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazesi bugün Mevlana Camisi'ne getirildi. Burada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ak Parti Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlulları ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazının ardından anne ve oğlu, Elazığ Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi

Fatma Yıldız, Elazığ, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:20 Kaynak: DHA
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