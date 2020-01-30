Elazığ'da depremde yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin 8 soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'da depremde yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin 8 soruşturma başlatıldı

10 dakika önce

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremde yıkılan binalarla ilgili 7 ve hasar gören binalarla ilgili bir olmak üzere toplam 8 soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Elazığ'da depremde yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin 8 soruşturma başlatıldı, System.String[]

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremde yıkılan binalarla ilgili 7 ve hasar gören binalarla ilgili bir olmak üzere toplam 8 soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde 34 kişinin yıkılan binalarda, 3 kişinin kalp krizi, bir kişinin de başına moloz düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sürsürü Mahallesi'nde çöken binada 14, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan iki binada 14, Gezin'de yıkılan bir binada 3, Çevrimtaş köyünde yıkılan iki yapıda birer, Ilıncak köyünde yıkılan yapıda da bir vatandaşın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yıkılan her binayla ilgili 7 farklı soruşturma başlatılmıştır. Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup toplam 8 farklı soruşturmada delil toplama süreci devam etmektedir. Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri almıştır. İncelemeler halen devam etmektedir. Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yerel yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir."

Açıklamada, depremin ardından sosyal medyada kamu barışını bozucu nitelikte paylaşımlar ve kişilerle ilgili ve evleri hasar gören vatandaşların kiralık ev arayışına girmesi nedeniyle ev fiyatlarında fahiş miktarda artış olduğu iddialarını incelemek üzere ayrı ayrı soruşturmalar başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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